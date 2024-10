Il sindaco di Orune, Pietro Deiana, conferma a Sardegna Live la notizia relativa alla chiusura dei bar del paese in via precauzionale in seguito all'esponenziale crescita di contagi da Covid in paese. Sono 53 le persone positive, oltre 150 quelle in quarantena fiduciaria. Una situazione che ha reso necessarie una serie di misure volte a contrastare l'emergenza sanitaria.

"Fino al 5 ottobre - spiegano gli amministratori -, a seguito di accordi benevoli con i gestori, abbiamo deciso di chiudere i bar del paese". Già nelle scorse ore il primo cittadino aveva disposto la chiusura delle scuole fino al 5 ottobre. "Per le pizzerie - aggiunge Deiana - sarà possibile unicamente l'asporto. Negozi di alimentari, farmacie e altre attività rimarranno regolarmente aperte, ovviamente nel pieno rispetto delle norme che conosciamo".

Il sindaco ci tiene però a precisare che "da Orune si può uscire tranquillamente per andare a lavorare o andare a scuola e rientrare in paese. Non c'è lockdown o zona rossa".