“Esprimo tutta la mia solidarietà al sindaco di Desulo Gigi Littarru, vittima di un vile atto intimidatorio, che va condannato con tutte le forze. Gli amministratori non vanno lasciati soli. Sono esposti, purtroppo, quando si rivestono ruoli così importanti, a giudizi sommari o confronti non sempre degni di una società civile”.

Sono queste le parole del sindaco di Olzai, Ester Satta, in merito all’intimidazione subita dal primo cittadino di Desulo, la cui abitazione nella notte è stata raggiunta da tre colpi di fucile.

Satta aveva già manifestato la sua assoluta disapprovazione riguardo questi atti, quando il 16 gennaio scorso ignoti avevano lanciato una bomba nel cortile dell'abitazione di un impiegato comunale di Olzai.

"In queste circostanze non bisogna mai lasciare le persone in solitudine, ma soprattutto - capire che questi gesti interessano tutta la comunità. Noi come amministrazione dobbiamo lanciare un segnale forte verso una crescita di civiltà, legalità e giustizia”, afferma il sindaco del centro barbaricino.

“Questi episodi – conclude Ester Satta - devono essere denunciati con forza e senza esitazioni per dimostrare la condivisione e la condanna da parte di tutta la comunità”.