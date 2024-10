Il giorno dopo la tragedia sfiorata, a Nule, si analizza quanto accaduto per capire se e dove si sarebbe potuto agire diversamente per evitare di trasformare la notte di festa in un incubo.

Mentre il veterinario di Orune Costantino Gattu, autista della Fiat Panda che ha investito la folla, è stato arrestato perché risultato positivo all'alcol test, oltre trenta persone sono state accompagnate agli ospedali di Nuoro, Ozieri e Sassari con ferite di varia entità.

Il sindaco di Nule, Giuseppe Mellino, è intervenuto sulla vicenda: "L'amministrazione comunale aveva concesso le autorizzazioni e le ordinanze necessarie a chi ha lavorato per organizzare la festa di Santa Maria Bambina e siamo certi che tutti hanno seguito per filo e per segno la procedura. Se poi, per qualsiasi motivo, la transenna prevista è stata spostata a quell'ora questo non era prevedibile. Nella notte 32 feriti sono stati accompagnati dalle ambulanze del 118 in ospedale e altre persone si sono recate al pronto soccorso questa mattina per l'aggravarsi delle proprie condizioni di salute. Alcune persone sono state operate per fratture e traumi vari. Ad avere la peggio una ragazza che ha riportato dei traumi alla colonna vertebrale ed è in rianimazione".

"Io per primo" ha proseguito Mellino "sono stato investito riportando un trauma alla gamba destra che dovrò far visitare da un medico. La macchina non l'abbiamo nemmeno sentita arrivare, siamo stati travolti all'improvviso. Una cosa è certa: il comitato della Leva 1979 ha rispettato tutte le norme di sicurezza come ogni anno, tanto è vero che non è mai successo nulla del genere a Nule".

"I ragazzi hanno lavorato a lungo per ottenere i migliori risultati. Evenienze così drammatiche servono da lezione per migliorare la sicurezza delle manifestazioni paesane specialmente quando richiamano tante persone anche da fuori. Non faremo mai più feste senza postazione fissa del 118. Quanto accaduto era una cosa impensabile, soprattutto nel contesto di una festa riuscitissima e di una serata perfetta. Nessuno avrebbe potuto immaginare che ci sarebbe toccata questa sventura".