“Chiusura del Laboratorio Analisi agli esterni, chiusura Radiologia agli esterni, chiusura della Chirurgia programmata e sospensione delle attività degli anestesisti per i trasferimenti in ambulanza. È la morte della sanità iglesiente. Non siamo più disposti a tollerare ulteriori tagli.”.

Così il Sindaco di Iglesias Mauro Usai annuncia sulla sua pagina Facebook il proprio presidio presso l’ingresso dell’ospedale CTO in segno di protesta contro i tagli alla sanità che stanno portando alla morte della storica struttura.

“A questo punto Iglesias non era mai arrivata. Ho già ricevuto una chiamata dall'Assessore, che ringrazio, il quale ci rassicura sulla ripresa delle attività, ora vogliamo i fatti. Il presidio rimane ad oltranza” afferma sui Social il Primo Cittadino, che ha già portato presso la struttura ospedaliera la tenda per la notte e attraverso le dirette proclama la propria doverosa presa di posizione.