Luci della ribalta per il piccolo comune sardo di Genoni, in provincia di Oristano. Il suo non è certo un ruolo da protagonista, ma il film nel quale si è guadagnato un piccolo spazio è "Quo Vado", scritto e interpretato da Checco Zalone campione assoluto di incassi della stagione.

Il protagonista nelle sue varie vicissitudini per mantenere il posto fisso è finito, infatti, anche in Sardegna, e proprio a Genoni. Fra i milioni di spettatori che hanno preso d'assalto i botteghini in questi primi giorni di programmazione c'era naturalmente anche più di uno dei quasi 900 abitanti di Genoni che hanno sùbito riconosciuto il proprio paese nella breve ma suggestiva inquadratura che regista e montaggio gli hanno dedicato.

La notizia è arrivata in poche ore anche al sindaco del paese, Roberto Soddu, che ha già annunciato il proposito di invitare Checco Zalone a visitare Genoni. In attesa di conoscere l'esito dell'invito, Genoni, paese di tradizione agricola che si estende per 1.700 ettari sull'altopiano della Giara famoso per i suoi cavallini selvatici, vive il suo momento di gloria nazionale e sogna un boom di turisti per la prossima stagione.

Clicca qui per guardare la scena del film:

http://www.sardegnalive.net/it/news/un-pezzo-di-sardegna-nel-film-di-checco-zalone