È una scelta che fa discutere quella presa dalla Regione Sardegna in merito alla manifestazione "La Montagna Produce" e denunciata dal sindaco di Desulo Gigi Littarru.

La rinomata manifestazione è un importante appuntamento eno-gastronomico e culturale nell'ambito dell'itinerario dell'Autunno in Barbagia. "Da vent'anni" racconta amareggiato il sindaco Littarru "la Regione finanziava l'evento con 20 mila euro. Quest'anno per la prima volta la Montagna Produce non è stata iscritta fra le grandi manifestazioni perdendo così il contributo. Il motivo, ci hanno detto, è che non abbiamo rispettato uno dei parametri richiesti e cioè la presentazione della domanda da parte di più comuni limitrofi. Ma noi in realtà abbiaml sempre presentato la domanda da soli". "Questa decisione assesta un altro duro colpo al nostro territorio. È una vergogna" conclude Littarru.