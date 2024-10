Il gruppo consiliare di minoranza della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai formato dai Sindaci di Belvì, Desulo, Sorgono e Tonara, si congratula e formula i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Presidente Alessandro Corona, Sindaco di Atzara, sicuri che con la coerenza e la temperanza che lo contraddistinguono porterà avanti i lavori avviati dalla precedente giunta nei settori della sanità, lavoro e, soprattutto, nel sociale.

Ringrazia, sia il Presidente uscente Angelino Nocco, valido compagno di lotte continue nei tre anni trascorsi, per il lavoro svolto e in particolar modo per i proficui e cordiali rapporti con l’amministrazione regionale ed il Commissario della Provincia di Nuoro.

Ringrazia anche i Commissari di Austis e Ortueri, i quali, pur non dovendo svolgere un ruolo propriamente politico, si son messi a disposizione per il bene del territorio.

Unico neo, afferma l’opposizione, è stato il mancato inserimento di una figura femminile nella giunta, non si comprende infatti perché, la consigliera della C. M. M. Domenica Porcu, non sia stata nominata Assessora, pur avendo preso 4 preferenze, garantendo, così, la rappresentanza delle quote rosa.