Esprime orgoglio e soddisfazione il sindaco de La Maddalena Fabio Lai. I suoi concittadini hanno risposto in massa alla campagna screening per arginare i contagi da Covid.

"Sono fiero del vostro atteggiamento e della grande risposta che avete dato - scrive Lai su Facebook -. Siete stati responsabili e consapevoli del fatto che è importante partire da numeri concreti per poter prendere le migliori decisioni per tutelare sia la nostra salute che l’economia del paese".

"Se confermeremo questi numeri o addirittura miglioreremo l’affluenza domani diremo finalmente basta a tutte le teorie basate sulle ipotesi. Ai pochi positivi che sono stati riscontrati è stato già effettuato il secondo tampone molecolare così come, in via precauzionale, a tutte le loro famiglie".

"In questo momento - conclude - si trovano già in quarantena e sono tutti asintomatici. Come sempre comunicherò l’esatto numero quando arriverà il risultato ufficiale. Ho bisogno del vostro aiuto anche domani, per chi oggi non fosse riuscito ad eseguire il tampone, faremo in modo di reinserirlo in elenco, basta scrivere alla nostra mail covid19@comunelamaddalena.it".