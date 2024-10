Il sindaco di Fonni Daniela Falconi martedì sera, nel corso di un consiglio comunale particolarmente affollato, ha presentato la nuova Giunta. L'esecutivo risulta formato da quattro assessori e quattro consiglieri con delega.

Il sindaco Falconi, infatti, ha investito tutti i consiglieri di maggioranza di responsabilità specifiche nei diversi settori di competenza. Sullo scranno del vice sindaco siede Raffaela Mureddu a cui vanno anche le deleghe alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione. Anna Maria Coccollone è stata delegata in materia di Bilancio, Politiche di Genere, Cultura e Politiche giovanili.

Mario Piras gestirà i Lavori Pubblici, l’Urbanistica e la Protezione civile, mentre Luigi Giovanni Mattu si occuperà delle attività produttive, delle politiche agricole e ambientali, dei rapporti con le associazioni, del decoro urbano, del turismo, dello sport e del tempo libero.

<<Uno dei nostri obiettivi principali è quello di creare partecipazione e condivisione per quanto riguarda gli argomenti in seno al Comune. Per questo motivo, partendo proprio dai consiglieri comunali, abbiamo deciso di creare degli staff che si occuperanno di materie specifiche>>.

Alessandra Carta ricoprirà i compiti di collaborazione in materia di Cultura e Politiche giovanili, Antioco Urrai quelli in materia di Urbanistica, ad Anna Maria Pirellas sono stati affidati i compiti di collaborazione in materia di Turismo mentre a Nicola Tolu quelli in materia di Sport e tempo libero.