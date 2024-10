L'alluvione Cleopatra, per molti sardi, non è un ricordo lontano ma la quotidianità di un presente le cui ferite non sono ancora rimarginate dopo i tragici giorni di quel novembre 2013 in cui la Sardegna venne schiaffeggiata dalle acque e devastata dalla forza della natura.

Il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, proprio oggi ha scritto un post sul suo profilo Facebook documentando lo stato dei lavori per la messa in sicurezza del centro abitato del suo paese, uno dei più colpiti dall'eccezionale maltempo di due anni fa.

"Con un po' di ritardo rispetto al cronoprogramma" spiega Ciccolini "sono iniziati oggi i lavori per la messa in sicurezza del canale sul Rio Cuccureddu, lungo la Via Cavallotti e precisamente dalle cascate di Lampione fino alla Piazza Su Cantaru. Un intervento impegnativo che si aggiunge al primo lotto già realizzato, per un importo complessivo di 1.350.000,00 euro. Si lavorerà, per quanto possibile, anche il sabato, per cercare di limitare i disagi e completare i lavori prima dell'autunno."