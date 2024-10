Più di cinquanta persone hanno risposto all’appello del sindaco di Porto Torres, Sean Wheeler, esponente del Movimento 5 stelle, che su Facebook il 30 ottobre scorso aveva postato un avviso per reclutare un assessore.

"Ad integrazione del 'Bando Assessori' effettuato lo scorso anno - aveva scritto il primo cittadino -, si ricerca un diplomato/a con qualifica di geometra o un laureato/a in Ingegneria o Architettura per ricoprire l'incarico di Assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica. Verranno presi in considerazione tutti i curriculum arrivati entro le ore 12 di venerdi 4 novembre".

Delle 50 candidature, 20 arrivano da Porto Torres, altre da Sassari, Alghero e Sorso, una da Cagliari, e qualcuna da Roma e Bologna.

Il neo assessore dovrà sbrigare alcune questioni delicate, come il Piano urbanistico comunale, il Piano di utilizzo dei litorali, il Piano della mobilità sostenibile e il Pit fluviale.

Durante l'anno in corso si sono dimessi dal loro incarico assessoriale Donato Forcillo, con delega al Bilancio, e Sebastiano Sassu, vicesindaco e delegato per le Politiche sociali e la Polizia locale.