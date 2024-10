Sono iniziati i lavori di installazione del nuovo impianto dvideosorveglianza nelle aree pubbliche cittadine maggiormente a rischio. Telecamere e impianti sono stati possibili grazie a un progetto di 122 mila euro in parte finanziato dalla Regione e in parte con fondi Comunali. I lavori di installazione si concluderanno entro fine anno.

Le videocamere saranno installate in tutti gli ingressi cittadini da Furtei, Samassi, San Gavino, Lunamatrona,Villanovaforru e Sardara (questi impianti permettono anche la lettura delle targhe).

Nuove videocamere anche all’ ingresso posteriore del polo culturale (da via Mazzini) e nelle seguenti piazze: Castello, Martiri della Libertà, Salvo d' Acquisto e San Pietro. Altre videocamere saranno installate nell’area della Stazione dei pullman Arst tra via Sassari e via Bologna e in tutto il perimetro del palazzo comunale.

Inoltre gli impianti di sorveglianza già esistenti nell’area del Parco S’Arei, compresi quelle del Polo Culturale e della scuola materna e nido, saranno integrati e centralizzati con il nuovo sistema di videosorveglianza.

“Sono molto soddisfatto di questo progetto – afferma il sindaco Alberto Urpi – (nella foto, in alto), siamo stati tra i primi Comuni a firmare un protocollo con Prefettura e Regione. In questo modo grazie alle telecamere e alla collaborazione sinergica tra istituzioni otterremo un maggior controllo delle nostre aree pubbliche, dei punti nevralgici e delle nostre strade. Avremo tutti maggiore sicurezza e più strumenti nella lotta a vandali e maleducati”.

Nei prossimi mesi è previsto l’installazione altre videocamere nelle strutture sportive di Campu Nou, all’econcentro comunale e al cimitero. “Con l’offerta migliorativa del progetto di efficientamento energetico avremo nuove risorse che investiremo proprio sulla sicurezza”, conclude Urpi.