Sono tante le iniziative nate in queste settimane a sostegno degli ospedali sardi. Fra queste, particolarmente interessante quella proposta dagli amministratori della pagina Facebook "Il Sassarese Medio", che in collaborazione con il pugile Tore Erittu hanno avviato un’asta benefica, con la quale intendono "supportare finanziariamente la raccolta fondi in favore dell’Ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Tutto il ricavato verrà donato per l’acquisto di attrezzature o materiali, utili a fronteggiare l’emergenza COVID-19".

Il boxeur di Porto Torres ha messo all’asta alcuni dei suoi effetti personali a sostegno di una meritevole causa sociale. Si tratta dell'accappatoio con cui vinse il titolo di Campione d’Italia, il pantaloncino utilizzato da Erittu in diversi match durante la sua carriera da professionista; la maglietta dedicata a Tore Erittu in edizione limitata de Il Sassarese Medio.