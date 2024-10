Prosegue con grande successo la tredicesima edizione del “Sardinia Film Festival”. Dopo Villanova Monteleone e Alghero, la rassegna si sposta ora a Bosa dove il cortile dell’ex convento del Carmine ospiterà la quarta edizione dell’“Animation Award”, dedicata al corto d’animazione.

La prima serata, in programma domani 5 luglio alle 21.00, avrà come protagonista Mauro Carraro, talento italiano dell’animazione, con il suo “59 seconds”, proiezione fuori concorso del 2017, premiato con il Pardino d’argento al Festival di Locarno.

Subito dopo saranno proiettate le prime opere in concorso, provenienti da Spagna, Federazione Russa, Sud Corea, Croazia, Belgio, Francia, Cina, Estonia, Slovacchia, Croazia e Regno Unito. Le proiezioni andranno avanti anche nella giornata del 6, sempre alle 21.00.

Il 7 alle 11.00, la sala conferenze del Convento del Carmine ospiterà “Sensitive 3D”, una masterclass tenuta da Mauro Carraro in cui sarà data una dimostrazione come si possono tradurre le esperienze di vita in film d’animazione, usando la tecnica innovativa e il 3D. Nello specifico, lo “Special Guest” mostrerà la realizzazione e il “dietro le quinte” dei suoi film Aubade, Hasta Santiago e Matatoro con foto originali, Sketchbooks, Storyboard e altro.