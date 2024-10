Si chiama Samara Challenge la sfida di fine estate che sta spopolando sul web e nelle strade italiane. Il pericoloso gioco, che impazza anche in Sardegna, specialmente nell'Oristanese, prende ispirazione da Samara Morgan, la protagonista del film horror “The Ring”, e consiste nell'aggirarsi per le strade di notte con una veste bianca e capelli lunghi neri che coprono il volto. Il look può completarsi con un coltello, che dovrebbe essere finto. Lo scopo è quello di terrorizzare i passanti e farsi riprendere in un video da pubblicare poi sui social.

Segnalazioni arrivano da Oristano, dove una persona è stata ritratta mentre si trovava nei pressi della stazione Arst. Ad Aidomaggiore una figura simile è stata fotografata davanti al nuovo cimitero. A Sedilo, qualcuno con addosso i panni di Samara ha fatto la sua comparsa lunedì nel belvedere lungo la circonvallazione di via Nuoro.

La Samara Challenge, di per sé innocua, può trasformarsi in una trappola per gli stessi giocatori che rischiano di spaventare più del dovuto i passanti, con epiloghi che potrebbero rivelarsi drammatici. Nel Napoletano un'adolescente è stata picchiata dai passanti, un'altra ha generato il panico brandendo un coltello. Le forze dell'ordine invitano a non reagire d'impulso all'apparizione della figura. Solitamente si tratta di ragazzini, è consigliato semplicemente invitarli a smettere di giocare.