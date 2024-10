Oggi è stata una giornata importante, intensa e impegnativa. Tantissimi fedeli devoti sono venuti al Santuario per un saluto, una preghiera e un momento insieme. Oggi la processione, la messa solenne celebrata da Mons. Mosè, s'acasazzu de sa zente e il rituale Pranzo dei Priori.

Tutto bellissimo e indimenticabile tranne un momento soltanto. Nel mentre che il nostro Cappellano Don Antonio Cosseddu trascorreva momenti di armonia insieme a noi, qualche balordo ha deciso di violare la casa del Signore a Lula e il suo appartamento per trafugare chissà quali ricchezze. Rivolgendomi a tutta la Comunità chiedo, con parole e opere di affetto, di dimostrare al nostro Cappellano, tutta la nostra vicinanza e sostegno. Sosteniamolo e diamogli forza non solo con la nostra presenza, ma anche con le nostre preghiere affinchè possa superare con decisione questi tristi momenti ed affrontare con sempre maggiore entusiasmo e fede l'arduo compito assegnatoli. Facciamogli sentire la nostra vicinanza.

Il lungo post di un fedele sull’episodio assurdo accaduto al sacerdote, è virale in rete e fa il giro di migliaia di profili. Don Antonio Cosseddu, 44enne originario di Orune, celebrava messa in onore di San Francesco D’Assisi nella piccola chiesetta campestre della cittadina nel cuore dell’Alta Baronia. quando alcuni balordi non ci hanno pensato due volte per entrare in parrocchia per distruggere e fare danni ovunque tra gli oggetti sacri.

Un gesto assurdo, per raccattare forse il denaro delle offerte o chissà per cercare quali oggetti di valore: su Facebook, nella pagina della parrocchia, il sacerdote ha scritto parole dure rivolte ai ladruncoli: "Preoccupati della tua anima - ha scritto don Cosseddu - perché un giorno dovrai presentarti a Dio. Se troverai chiusa la porta del Paradiso, pur se ti porti appresso piede di porco, martello e cacciaviti, non riuscirai a scassinarla".