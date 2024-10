«Noi di OrdinariMai - e le persone/amici che, da tanti mesi, continuano a sostenerci - ci crediamo fortemente: la foto che andremo a scattare sabato 04 agosto è una foto per non morire e, soprattutto, per non essere dimenticati».

Con queste parole scritte sulla pagina Facebook “Banari Eventi e Cultura” che l’Associazione “OrdinariMai” e il Comune di Banari continuano il loro conto alla rovescia in vista de “Il Ritratto di gruppo più grande del mondo”, che si terrà sabato 4 agosto.

Un progetto artistico con cui si vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dello spopolamento che sta colpendo molti piccoli centri del Nord Sardegna e che ha l’obiettivo di mettere insieme più di 500 banaresi in un unico scatto fotografico. Fotografia che verrà, in un secondo momento, collocata in un apposito impianto che sarà posizionato nella 131.

Una foto da “Guinness dei primati” sulla quale l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Carboni e Marco Ceraglia credono molto e stanno mettendo in campo tutte le loro energie per la buona riuscita dell’iniziativa.

Come ricorda lo stesso Ceraglia, «Gestiremo un set formato da centinaia di persone, le quali saranno indirizzate verso la location sulla struttura che li deve ospitare, bisognerà registrarli bisognerà registrarli tutti per capire chi manca e andare a prenderlo a casa!! Aiutare le persone non auto sufficienti a uscire di casa; offrire ospitalità e un sorriso ai curiosi, ai giornalisti, ai turisti che arriveranno a Banari».

Inoltre, verrà creato un gruppo di volontari che entrerà operativo un paio di giorni prima del 4 agosto. Durante la presentazione del progetto, avvenuta lo scorso 16 giugno, era stato consegnato un elaborato grafico dal titolo “-50 Io ci sarò” con un concorso artistico a premi.