Da oggi sarà possibile affittare la Casa Mascia di Barrali per la celebrazione del rito civile del matrimonio, lo ha reso noto il Sindaco di Barrali Fausto Piga.

La Casa Mascia è un edificio in stile campidanese realizzato in terra cruda, simbolo dell'arte del pane di Barrali.

L'idea dell'amministrazione è quella di promuovere il territorio con le nozze civili sulla scia d'importanti Comuni d'Italia che col tempo ne hanno fatto divenire un vero business per le casse comunali.

Inizialmente per gli abitanti di Barrali sarà gratis, mentre per i non residente basteranno solamente 50 €, il Comune metterà a disposizione la location, mentre gli addobbi e i fiori sarà compito dei futuri sposi.