Il ricordo di Emanuele Pompedda è un sentimento che resiste alle stagioni. La prematura scomparsa del giovane di Pattada ha lasciato in chi lo amava il dolore per non aver potuto vedere sbocciare a pieno la sua giovinezza, ma anche l'energia necessaria per custodirne la memoria nel segno di una delle sue più grandi passioni: il ciclismo.

Con questo spirito è nato un memorial a lui dedicato. Una manifestazione sportiva di successo che proprio ieri, 5 settembre, è giunta alla sua 12^ edizione in occasione del meeting regionale organizzato a Olbia dalla società Fancello Cicli in collaborazione con la famiglia di Emanuele.

Mamma Franca e la sorella Marinella, da anni, si adoperano per portare avanti un progetto che ancora una volta ha richiamato nel capoluogo gallurese decine di giovanissimi atleti che si sono dati battaglia sul circuito disegnato dall'organizzazione nella zona industriale della città.

La competizione, articolata in quattro discipline (short truck, corsa a punti, sprint e gimkana), ha preso il via alle 10 del mattino dallo start di via Nepal terminando nel tardo pomeriggio.

A conquistare il primo posto sono stati i padroni di casa della Terranova, seguiti dalla S.C. Fausto Coppi di Sassari e dal Velo Club Sarroch a completare il podio. La classifica ha visto in quarta posizione la Alghero Bike, quinti i ciclisti della S.C. Pattada. A seguire i corridori della G.S. Pedale Siniscolese, il Team Crazy Wheels di Santa Giusta, la Piscina Irgas 3C di Villacidro, la U.C. Guspini, la S.C. Ozierese e la Speed Bike Uta. Alla Fausto Coppi di Sassari, inoltre, un riconoscimento in quanto società più numerosa fra quelle partecipanti.

IL RICORDO DI EMANUELE.  "Un giorno di festa per ricordare Emanuele - spiegavano dalla Terranova di Olbia prima del via - perché noi lo ricordiamo così: un ragazzo solare, sempre allegro, grande appassionato di ciclismo. Per anni ha militato nella nostra società raccogliendo diverse soddisfazioni, oggi (ieri, ndr) con grande soddisfazione ci guarderà da lassù e ci guiderà per l'intera giornata affinché tutto proceda per il meglio, perché ogni anno questa manifestazione è stata sinonimo di successo e di divertimento per tutti i ragazzi che partecipano. Questo grazie alla società ed una splendida famiglia che lo ricorda con tanto amore curando ogni minimo particolare".

IL VIDEO DELLE PREMIAZIONI