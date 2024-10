Il regista nuorese Giovanni Columbu è stato eletto per acclamazione nuovo segretario nazionale del Partito Sardo d'Azione.

Ad eleggere Columbu, ieri pomeriggio, il Consiglio nazionale del partito riunito ad Oristano. Un risultato che ha scatenato polemiche interne al partito stesso, dove il segretario provvisorio Giacomo Sanna ha accolto la notizia con un po' di rammarico: "Se oggi hanno fatto le prove, il 28 marzo faranno la recita finale. Il regolamento parla chiaro e quella di oggi è stata una riunione fra amici. Vengano a Ghilarza il 28 marzo, data in cui come presidente ho convocato il consiglio nazionale, e in quell’occasione eleggano legittimamente il segretario. Columbu verrà non da segretario ma per farsi eleggere".

Puntuale la risposta di Columbu: " Credo che in questo momento non ci si debba soffermare sui conflitti. Al contrario, possiamo trovare una serena unità. C’è molto da lavorare per rilanciare il nostro partito".