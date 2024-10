Il rapper olbiese Salmo, che a giugno si esibirà al San Siro di Milano, tempio italiano non solo del calcio, ma anche della musica, torna ad esibirsi a Cagliari domani, 28 dicembre, dopo una lunga assenza.

Salmo non ha bisogno di molte presentazioni: 35 anni, da più di 20 attivo sulla scena hip-hop italiana, di cui ormai è uno degli artisti più acclamati, ha vinto più volte il disco di platino con gli album Midnite, Hellvisback e Playlist. Nel 2017 è stato protagonista del film acclamato dalla critica Nuraghes S’Arena.

Teatro dell'atteso evento sarà il Club 84, nuovo club in stile urban-jungle, situato in via Roma 84 al posto dell’ex Varadero: un evento organizzato dall’associazione culturale Cipro Delta in collaborazione con Farenheit, Vistanet e il Gruppo editoriale Unione Sarda, che riporta a esibirsi nel cuore del capoluogo sardo uno degli artisti isolani più di successo di sempre.

