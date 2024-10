Aveva 20 grammi di marijuana nello zaino il pusher fermato ieri dai militari della Guardia di finanza. A scoprire cosa nascondesse sono stati i cani antidroga Ether e Zatto.

Il 17enne cercava di sfuggire alla perquisizione facendosi largo tra la folla presente nei pressi della stazione ferroviaria di Olbia. Nella fuga, il giovane, ha urtato involontariamente un finanziere provocandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Le Fiamme gialle sono riuscite a fermarlo individuando lo stupefacente occultato nello insieme a un bilancino di precisione. Estesa la perquisizione alla casa del pusher, che già in passato era stato arrestato per reati analoghi, i militari hanno trovato tutto il necessario per il confezionamento delle dosi.

È stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Una ragazza di 16 anni è stata invece segnalata come assuntrice dopo essere stata trovata in possesso di marijuana. Era sul pullman che portava gli studenti a Santa Teresa Gallura, dove i militari sono saliti con Zatto ed Ether, che l'hanno immediatamente individuata.