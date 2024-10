"Vorremmo anzitutto tranquillizzare i colleghi dell'opposizione: i direttori generali scelti della Giunta sono in possesso dei requisiti, come accertato dagli organi competenti prima della loro nomina".

Il capogruppo sardista in Consiglio regionale Franco Mula interviene in difesa del segretario del suo partito e presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, finito nel mirino dell'opposizione di centrosinistra e del M5S che hanno messo in dubbio la legittimità delle nomine dei dg.

"Sono in possesso anche di alcuni requisiti non previsti espressamente dalla legge, ma non meno importanti: primo fra tutti, quello di essere in grado di dare all'amministrazione regionale un impulso di efficienza e dedizione all'istituzione in nome e per conto della quale opereranno e già, con successo, operano".