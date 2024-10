Lunedì 16 maggio alle ore 18, dopo aver fatto tappa negli altri dodici comuni aderenti, l’iniziativa Sportello in Spalla sarà presentata a Ollolai, presso i locali dell’Orto Botanico, dove ha sede l’Antenna Eurodesk e dove, il prossimo 7 giugno, sarà celebrato il Ventennale del Servizio Volontario Europeo.

L’iniziativa Sportello in Spalla, a cui hanno aderito i comuni di Abbasanta, Atzara, Belvì, Fonni, Ghilarza, Lodine, Mamoiada, Neoneli, Ollolai, Oniferi, Orgosolo, Orotelli e Ottana, mira a realizzare un sistema informativo e formativo partecipato itinerante che favorisca e incrementi la diffusione delle informazioni relative alle politiche, i progetti e i programmi europei dedicati al mondo giovanile.

Il progetto risponde al bisogno dell’Unione Europea di aumentare, nella programmazione 2014-2020, le possibilità di occupabilità e partecipazione alla vita sociale dei giovani. Per fare questo è fondamentale promuovere, informare, e orientare sulle opportunità di mobilità educativa e formativa transnazionale a loro riservata.

Il progetto ha previsto in primis l’attivazione di un’Agenzia Eurodesk itinerante con sede da dicembre 2015 ad Ollolai con l’obiettivo di informare e orientare giovani e operatori giovanili dei 13 comuni coinvolti sulle opportunità di mobilità, lavoro, formazione, volontariato o tirocini all’estero. Sono previsti, inoltre, incontri di animazione e supporto alla creazione di consulte giovanili o gruppi informali di giovani, l’organizzazione e la realizzazione di progetti di mobilità di breve e lungo periodo, la preparazione pre-partenza dei partecipanti, il tutoraggio in itinere e la disseminazione dei risultati al loro rientro.

A partire dal mese di ottobre sarà realizzato, infine, un Corso di progettazione partecipata rivolto ai giovani e finalizzato alla ideazione e formulazione di idee progettuali da presentare all’Agenzia Nazionale per i Giovani nell’ambito del Programma Erasmus+.

Il corso di Europrogettazione è stato organizzato nel 2015 con i giovani della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo e ha portato alla creazione del Gruppo informale “Giovani del Sarcidano” e all’approvazione ed il finanziamento del progetto “Ruract” da parte dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.

I comuni aderenti saranno supportati nella registrazione del proprio ente presso il Portale europeo dei partecipanti, passaggio obbligato per la partecipazione diretta degli enti alla maggior parte dei Programmi europei a gestione diretta.

L’iniziativa è coordinata da Malik, associazione culturale impegnata nella progettazione e realizzazione di iniziative socio-culturali e giovanili, in partenariato con Eurodesk Italy, la struttura del programma comunitario Erasmus+ dedicata all'informazione, promozione e orientamento sui programmi in favore dei giovani promossi dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa, ed Eurobridge, Start up che fornisce consulenza e assistenza agli enti pubblici e privati nell'accesso e nella gestione di finanziamenti europei, nata nel 2014 con il supporto di fondi strutturali europei.