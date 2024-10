Un progetto per promuovere la consapevolezza e l'arricchimento del sé nei giovani dai 18 ai 30 anni, affinché superino il senso di insicurezza e instabilità emotiva conseguenti alla fase di sviluppo e alle implicite richieste sociali. Martedì 13 novembre, nella sede del Seminario Arcivescovile di Cagliari (via Monsignor Cogoni, 9), dalle ore 16.30, si terrà l’incontro del progetto “In Divenire: autobiografia in 5 brevi capitoli”.

Il progetto "In Divenire", iniziato nell'anno 2015 e giunto alla quinta edizione, è strutturato in due gruppi di giovani divisi per età 18-23 e 24-30 anni. L’iniziativa si propone di creare contesti di riflessione e attivare occasioni di dibattito finalizzate ad una maggiore consapevolezza delle tematiche riguardanti la promozione della salute così come intesa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’esigenza di dare vita a questo progetto è legata ad una situazione di disagio diffuso, quale il "blocco" nell'affrontare i compiti di sviluppo richiesti dall'età, con manifestazioni quali disturbi del sonno, problematiche relazionali, somatizzazioni ma sopratutto situazioni di ansia per le quali diventa imprescindibile un lavoro psicologico su se stessi. E’ quindi interesse delle istituzioni sanitarie avviare percorsi di accompagnamento allo sviluppo della salute a tutte le età, ma rivolte soprattutto alla fascia giovanile, anche se la presa in carico di se stessi dovrebbe essere auspicabile per qualsiasi essere umano che desideri manifestare tutte le sue potenzialità evolutive.

Il seminario del 13 novembre si inserisce tra le attività del Distretto Socio Sanitario di Cagliari Area Vasta in linea con la medicina di iniziativa dove l’approccio alla persona dovrà sostituirsi gradualmente a quello tradizionalmente rivolto alla malattia, caratterizzante una nuova sanità basata sulla relazione, sull’iniziativa, sulla proattività d’intervento.

Il seminario vuole essere un momento di riflessione su temi riguardanti la salute e, in particolare, il benessere psicologico dei ragazzi in una sinergia tra cittadini e istituzioni.

Il percorso si è svolto da novembre 2017 a maggio 2018, articolato in dodici incontri di gruppo informativi-formativi di partecipazione attiva, secondo i presupposti della teoria sistemico relazionale e con l’applicazione della mindfulness. Al termine del proprio percorso di formazione i giovani hanno lavorato alla realizzazione della presentazione del corso, rivolta ai nuovi ragazzi che inizieranno questa esperienza a partire da novembre 2018.

Con l’idea che essere capaci di esprimere la propria individualità, possa rappresentare una risorsa nella costruzione di percorsi e azioni efficaci per lo sviluppo del benessere psicologico personale e della comunità , contribuendo così a diffondere una nuova cultura del benessere nella cui gestione sono contemporaneamente responsabili cittadini e istituzioni.