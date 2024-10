Dopo la presentazione ufficiale del 20 aprile a Ozieri e l’incontro del 25 maggio nella Sala Aligi Sassu di Thiesi, arriva a Banari il progetto Alter, voluto fortemente dal Gal Logudoro-Goceano.

L’appuntamento, in programma sabato 21 luglio alle 17.30 nell’aula consiliare del Comune, è inserito all’interno della Sagra della Cipolla Dorata, voluta dalla Pro loco con il patrocinio del Comune di Banari.

“Alter” (Autoimprenditorialità, Lavoro, Territorio ed economia rurale), ha l’obiettivo di realizzare, nei 34 Comuni appartenenti al Gal (Logudoro, Goceano, Meilogu e Villanova), una serie di attività con l’obiettivo di favorire il lavoro autonomo e l’imprenditorialità nel settore del turismo sostenibile e dell’agroalimentare.

L’altra finalità è quella di facilitare la permanenza al lavoro e la ricollocazione di lavoratori in stato di crisi, adattandoli al cambiamento nell’area specialistica del Turismo Beni Culturali, Ambientali e Agrifood, in modo tale da rafforzare la coesione sociale e la competitività delle nuove imprese.

Il percorso di formazione, rivolto a 60 persone (27 donne e 33 uomini) in stato di disoccupazione, mobilità o in cassa integrazione, avrà una durata di 170 ore suddivise in seminari formativi (80 ore), consulenza preliminare (30 ore) e assistenza tecnica (60 ore) che saranno ospitati nelle sedi Thiesi, Ozieri e Bono, presumibilmente dal mese di settembre. I destinatari verranno suddivisi in 3 gruppi da 20 (9 donne e 11 uomini).

Quello integrato prevede, invece, l’analisi dei fabbisogni del territorio, il percorso di formazione, consulenza e assistenza alla creazione di impresa e l’attività di animazione territoriale, promozione e diffusione dei risultati.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0798879529 (Segreteria Gal) o inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica gal.logudorogoceano@gmail.com oppure attraverso il sito internet www.gallogudorogoceano.it.

All’incontro prenderanno parte gli esponenti dell’Amministrazione comunale di Banari, in testa il Sindaco Antonio Carboni, i rappresentanti del Gal e delle società Equilibrium Consulting e Performa.