«La longevità della Sardegna è molto più forte rispetto alla longevità delle altre regioni». Il professor Luca Deiana dell'Università di Sassari, responsabile del progetto di ricerca Akea, A kent'annos, tiene a precisare che tutta l'isola dei sardi è longeva e che la presenza di quattro centenari viventi oggi ad Aritzo è da leggersi in quest'ottica.

«Le Marche - spiega il docente universitario - non hanno un archivio di longevità così come lo abbiamo noi. Loro basano tutto sull'aspettativa di vita, ma non parlano di una presenza di centenari così come avviene in Sardegna». La parola è quella di un autentico luminare. «Su quasi quattrocento miei lavori scientifici oltre cento riguardano la longevità. Quest'anno ho partecipato ai convegni organizzati all'Expo per ben tre volte e ho parlato e raccontato a tutto il mondo gli studi scientifici che ho portato avanti nel corso degli anni, nei quali ho prodotto studi in tutti i 377 comuni della Sardegna».

Il professor Deiana spiega che nell'arco di oltre un secolo sono stati censititi nell'isola oltre 3400 centenari tra viventi e deceduti, mentre le persone decedute tra i 90 e i 99 anni sono 23 mila.