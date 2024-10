'Un giorno in pretura', in onda domenica 8 dicembre alle 20.30 su Rai3, racconta il processo a Don Massimiliano Pusceddu, un prete molto conosciuto in Sardegna per la sua attività apostolica e per il suo attivismo nella comunità di Vallermosa, un piccolo paese in provincia di Cagliari.

Don Pusceddu deve rispondere insieme a Efisio Spano di minacce gravi e lesioni nei confronti di Valentino Setti, un suo parrocchiano, di cui aveva celebrato il matrimonio.

Secondo l'accusa il Don sarebbe intervenuto in difesa della moglie del Setti, Paola Spano, sorella di Efisio, l'altro imputato, perché l'uomo tradiva e maltrattava la moglie.

Seconda la difesa invece il Setti ha orchestrato il tutto per vendicarsi del Don di cui non tollerava le interferenze nella propria vita coniugale. Dopo poche ore di camera di consiglio il giudice monocratico emetterà la sua sentenza.