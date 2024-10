È un maschietto di 3,150 kg il primo nato a Sassari nel 2023. Si chiama Federico ed è venuto al mondo alle 4,50 di questa notte. La mamma Barbara Urgeghe (39 anni) è al suo secondo parto e in sala è stata assistita dall'ostetrica Chiara Mirabella. Tanta la felicità del papà, Giacomo Marginesu (31 anni) che ha seguito la moglie Barbara in tutto il percorso: dal travaglio, iniziato poco prima della mezzanotte, sino al parto.

La coppia è di Sennori e ha già un’altra figlia, Martina Piera, ed è stata proprio lei a scegliere il nome del fratellino.

È sempre un maschietto l'ultimo nato nel 2022. Si chiama Alessio e ha pesato 3,230 kg. La mamma Fabiola Leoni (34 anni) di Olmedo, al suo primo parto, è stato assistita dall'ostetrica Marilisa Stagnetta.

Questa mattina con la neo mamma anche il papà di Alessio, Cristiano Esposito (28 anni), maresciallo dei carabinieri alla stazione di Ghilarza.

L'ultimo dell'anno è stato particolarmente movimentato in Ostetricia, dove sono stati registrati ben 6 parti.

Il primo dell'anno, intanto, si apre con il "botto" e, dopo il primo nato, questa mattina sono arrivati anche il secondo e il terzo. Sono un maschietto e una femminuccia, due gemelli di una coppia di Santa Teresa Gallura, Giovanni Meloni (46 anni) e Giorgia Peddis (35). I piccoli si chiamano Ludovica (1,800 kg) e Lorenzo (2,500 kg), sono stati ricoverati in Neonatologia e stanno bene.

Il taglio cesareo in sala operatoria è stato eseguito dal direttore della clinica, professor Giampiero Capobianco. «Si è chiuso un anno di grande lavoro – afferma il docente – con un 31 dicembre particolarmente impegnativo. Il nuovo anno si apre con due parti, di cui uno gemellare. Speriamo che si tratti di un buon auspicio. La nostra clinica si conferma un punto di riferimento per il centro nord Sardegna, vista la presenza di una Neonatologia in grado di supportare casi come quello di questa mattina.

Ai neo genitori, agli operatori della nostra Clinica vanno i migliori auguri di un buon 2023», conclude.