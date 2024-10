Il Presidente della Figc Carlo Tavecchio ospite d’onore questa sera alla Sardegna Arena. Tavecchio, arrivato prima della gara Cagliari-Benevento, ricevuto dal Presidente Tommaso Giulini e da tutta la dirigenza rossoblù, ha visitato lo stadio e il percorso museale dedicato alla storia del Cagliari allestito all’interno della Tribuna Centrale.

“La Sardegna Arena è un segnale che documenta l’efficientismo dell’impresa italiana. Un risultato eccellente. Ho apprezzato molto anche la scelta di realizzare un percorso museale per valorizzare dei ricordi meravigliosi della storia del club. Complimenti al Cagliari”

Riva, un Mito che lega il Cagliari e la Nazionale: “Gigi Riva è della mia regione, è una persona perbene e di grande capacità intellettuali. Un serio professionista e grande campione. Come lui ce ne sono pochi”.

Cosa possono fare istituzioni e FIGC per migliorare il calcio italiano in collaborazione con i club?: “In questo momento siamo tutti sul pezzo per raccogliere il massimo della visibilità del campionato italiano nel mondo. Abbiamo già ottenuto dei buoni risultati. Per i club ci saranno sempre più risorse da ripartire, destinate agli investimenti sull’impiantistica”. Sulla possibilità di vedere la Nazionale a Cagliari, Tavecchio ha dichiarato: “La Sardegna Arena potrà ospitare un’amichevole degli Azzurri”.