Il presidente della Regione, Christian Solinas, è stato rinviato a giudizio dalla gup di Cagliari Ermengarda Ferrarese, su richiesta del pm Andrea Vacca, nell'ambito dell'inchiesta sulle nomine di due direttori generali dell'amministrazione regionale: Silvia Curto alla presidenza e Antonio Pasquale Belloi alla Protezione civile.

Solinas è accusato di abuso d'ufficio. Il processo inizierà il 15 dicembre. La stessa giudice ha condannato a 2 anni e 8 mesi la capo di gabinetto della presidenza della Regione, Maria Grazia Vivarelli, che aveva scelto di essere giudicata col rito abbreviato.

Per la capo di gabinetto Vivarelli, nelle precedenti udienze, il pm Vacca aveva sollecitato una condanna a due anni e dieci mesi. E' stata, invece, rinviata al prossimo 10 novembre l'udienza nei confronti dell'assessora regionale degli Affari generali, Valeria Satta, che deve rispondere di abuso d'ufficio e tentata concussione. Satta oggi era assente in aula per un'indisposizione del suo avvocato difensore Massimiliano Ravenna.