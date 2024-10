A poco meno di 6 ore dalla scadenza il governatore Christian Solinas ha firmato la proroga sino al 31 marzo dell'ordinanza del 3 febbraio scorso che equipara i test antigenici ai molecolari per confermare la diagnosi di infezione da Sars-CoV2.

Il test che può essere eseguito nei centri e nelle farmacie autorizzare è ritenuto "sufficiente e non comporta un obbligo di conferma con test molecolare", anche "per le conseguenti disposizioni di isolamento o quarantena da parte dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica. Per assicurare la tempestiva presa in carico dei casi positivi, i centri e le farmacie autorizzate dovranno inserire i dati nei sistemi informatici regionali.

"La diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 in pazienti ospedalizzati, o per i quali deve essere disposta l'ospedalizzazione - si legge ancora nel provvedimento - deve essere confermata a mezzo di apposito test molecolare".