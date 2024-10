"Ho deciso di esercitare le mie prerogative, al momento non possiamo attendere oltre, era necessario partire e ho nominato gli assessori che mi convincevano nelle caselle che ritengo utili. Spero che entro il fine settimana le interlocuzioni ci diano la possibilità di procedere all'ulteriore composizione.

Se non si trovasse quest'intesa io dovrò comunque fare il presidente di questa Regione e dare risposte alle istanze della gente e completare quindi la Giunta". Lo ha dichiarato il neo governatore della Sardegna Christian Solinas dopo i lavori del Consiglio regionale.

"Ho cercato di dare spazio alla rappresentatività delle forze politiche - ha aggiunto - chiaramente nel momento in cui si trova una sintesi ho il piacere di avere una collaborazione ampia, se questo non si verifica allora eserciterò appieno il mio ruolo perché i sardi mi hanno scelto per governare e cambiare l'Isola. La mia previsione è comunque che martedì arriveremo in Aula con la Giunta completata e che eleggeremo il nuovo presidente del Consiglio. Non posso essere strattonato nell'esercizio del mio ruolo, per questo ho esercitato le mie prerogative".

Al vertice di maggioranza Solinas ha "notificato alle altre forze politiche che la Sardegna non può attendere, e che se non si riuscirà a trovare una sintesi allora procederò a completare la Giunta perché ogni settore merita di avere un proprio assessore".

In questo caso, completare la Giunta significherebbe "attingere a personalità e competenze di area dei partiti che compongono la maggioranza o, se ci sono settori strategici e chiave che in questo momento hanno partite aperte importanti, avere persone di mia diretta fiducia per gestire queste partite".