A quasi un mese dal suo ricovero a Cagliari, il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru ha potuto lasciare l'ospedale Brotzu per trascorrere il fine settimana a casa.

I medici che l'hanno in cura gli hanno consentito di tornare in famiglia in regime di dimissioni protette: nei prossimi giorni Pigliaru dovrà comunque tornare in ospedale per controlli e per proseguire la terapia, fanno sapere dalla presidenza della Regione.

Le sue condizioni sono definite molto buone. Il 2 gennaio scorso il presidente era stato ricoverato per il riacutizzarsi, aveva comunicato l'ufficio stampa della Regione, di una bronchite di cui aveva sofferto poco prima di Natale.

La sua permanenza in ospedale, dal quale Pigliaru ha continuato a occuparsi di tutte le attività istituzionali assieme al suo staff, sembrava destinata a concludersi in pochi giorni. Una settimana più, tardi, però, i medici avevano ritenuto di prolungare il periodo di riposo e cure in reparto per trattare una patologia immunologica.