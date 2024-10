Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, avrebbe scelto Alghero per le proprie ferie estive. Lo fa sapere l’Ansa, rendendo noto che la notizia è stata appresa in ambienti politici locale e che ancora non si conoscono ancora i dettagli del suo soggiorno.

Il capo dello Stato dovrebbe essere ospitato in una struttura militare dove trascorrerà qualche giorno di riposo durante la pausa estiva. Ma ancora restano top secret le date della sua permanenza nella Riviera del Corallo: molto dipenderà anche dal calendario degli impegni connessi all'evolvere della situazione politica nazionale.