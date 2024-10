Seduta solenne domani alle 11 in Consiglio regionale alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 70/o anniversario dello Statuto sardo. Il corteo presidenziale arriverà in Consiglio regionale in via Roma alle 10:40.

Sarà accolto dal presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, dal presidente della Regione Francesco Pigliaru e dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda. Dopo una breve visita alla mostra "Cronache dell'Autonomia", al piano terra del Palazzo, il Capo dello Stato incontrerà, in presidenza, gli ex presidenti del Consiglio regionale e della Regione.

Saranno presenti Felice Contu, Salvatorangelo Mereu, Giacomo Spissu, Francesco Rais, Angelo Rojch, Mario Floris, Antonello Cabras, Federico Palomba, Renato Soru, Ugo Cappellacci.

Il presidente Mattarella poi si trasferirà nell'aula consiliare. Il coro degli alunni della scuola primaria e secondaria dell'istituto comprensivo "E.Puxeddu" di Villasor eseguirà l'Inno di Italia. La seduta solenne si aprirà con l'intervento del presidente del Consiglio regionale Ganau. Seguirà l'intervento del presidente della Regione Pigliaru.

Chiusa la seduta sarà eseguito il brano "Su patriotu sardu a sos feudatarios (Procurade 'e moderare) da parte del Coro Nugoro Amada di Nuoro diretto dal maestro Gianni Garau.