«È sempre un piacere partecipare all'inaugurazione di un monumento storico archeologico, appena recuperato».

Il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau ha inaugurato questa mattina, insieme all'assessore regionale alla Cultura, Claudia Firino la Domus de janas dell'orto beneficio parrocchiale di Sennori.

L’opera è una delle più articolate e importanti domus de janas del territorio, pluricellulare del tipo cosiddetto “sassarese”. Scavata in un costone calcareo, la domus era utilizzata fino al secolo scorso come cava e come rifugio durante i conflitti mondiali.