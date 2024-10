Il Presidente della Provincia di Nuoro, Roberto Deriu, ha scritto questa mattina una lettera al Ministro degli Esteri Emma Bonino con la quale lancia un accorato appello in merito alla situazione venutasi a creare in questi giorni nella Striscia di Gaza, dove 27 volontari italiani si ritrovano bloccati per problemi di sicurezza e non possono far ritorno alle proprie case.

"Tra gli operatori, recatisi in Medio Oriente per portare solidarietà negli ospedali e ai profughi palestinesi, figura anche Stefania Boi, preziosa collaboratrice dell’Unione delle Province Sarde che ho l’onore di presiedere - si legge nella lettera inviata dal Presidente Deriu - Le chiedo un personale interessamento alla questione, affinché con la saggezza e l’abilità che le sono proprie, possa attivare tutti i canali diplomatici necessari a riportare in Italia i nostri generosi compatrioti".