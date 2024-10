Roberto Fico è a Cagliari in occasione della giornata celebrativa, in Consiglio regionale, per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda. La terza carica dello Stato ha parlato di una “donna straordinaria che ha raccontato la sua Sardegna struggente e bella, una sorta di prima rivoluzionaria femminista, un esempio per tutti noi”.

Ha inoltre rassicurato, per quanto riguarda l’iter del disegno di legge per il principio dell’insularità: ci sono buone possibilità per il via libera entro fine legislatura.