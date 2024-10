Il saluto alla città a Palazzo degli Scolopi, l'incontro con gli studenti al Liceo classico, poi la trasferta a Cabras per l'omaggio ai Giganti di Mont'e Prama e il pranzo all'ittiturismo Pontis. Nel pomeriggio di nuovo a Oristano per incontrare le donne sarde di successo prima di partire per Nuoro.

Quella di sabato 21 a Oristano sarà una giornata molto intensa per la presidente della Camera, Laura Boldrini. Il programma e lo spirito della tappa oristanese della sua visita ufficiale in Sardegna, ideata e organizzata dalla deputata oristanese e segretaria della presidenza della Camera, Caterina Pes, sono stati presentati oggi dai sindaci di Oristano e Cabras, Guido Tendas e Cristiano Carrus, e dal presidente del Consiglio comunale di Oristano, Marco Cossu.

Per il capoluogo quella di Laura Boldrini è la seconda visita di un presidente della Camera in cinque anni. Il 2 marzo 2010 toccò a Gianfranco Fini.

Farà tappa prima al Liceo classico (ore 10:45) e poi al Teatro Garau (ore 17). Con gli studenti parlerà del valore della dignità delle persone e della diversità nella Carta costituzionale. A Teatro, ingresso libero, incontrerà dieci donne sarde di successo che racconteranno la loro esperienza nel mondo dell'arte, della cultura, del lavoro e dell'impresa. Prima tappa in città, però, nella Sala degli Evangelisti a palazzo degli Scolopi per l'incontro con le autorità comunali.

Per Cabras, invece, quella di Boldrini sarà la prima visita di un presidente della Camera, ma che ha già prodotto i suoi benefici. Come ha riconosciuto il sindaco Carrus, l'annuncio del suo arrivo ha contribuito infatti ad accelerare il percorso per la inaugurazione della nuova ala del museo civico destinata a ospitare i due giganti e gli altri reperti scoperti la scorsa estate a Mont'e Prama.

A tagliare il nastro, alle 12:15, sarà proprio la presidente. Dalle 14 e fino alle 20 la nuova ala sarà accessibile, con ingresso gratuito, anche al pubblico.