La comunità di Ossi ha salutato oggi per l'ultima volta Salvatore Piras, il giovane operaio morto nel giorno di Venerdì Santo sul lavoro a Sorso. Alle esequie, celebratesi questo pomeriggio, ha preso parte oltre ai sindaci di Ossi e Sorso anche il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

"Questo pomeriggio a Ossi abbiamo rivolto l'ultimo saluto a Salvatore - scrive Pais su Facebook -, a soli 23 anni tragicamente deceduto mentre lavorava in un cantiere edile".

"Quello della sicurezza sul lavoro è un tema delicato a cui tutti dobbiamo prestare massima attenzione - ricorda il presidente del Consiglio regionale -. Il lavoro deve essere infatti occasione di promozione della dignità umana e strumento di emancipazione sociale. Mai di morte. Ma in questo momento le parole non sono adatte ad esprimere il dolore e la tristezza che ha pervaso i familiari, gli amici e l'intera comunità di Ossi a cui si stringe tutta la Sardegna. Questo il senso della mia presenza. Solo la fede e la preghiera potranno donarci conforto e speranza. Riposa in pace Salvatore".