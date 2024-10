"Contrariamente a quanto affermato, il piano paesaggistico amplia la tutela nei pressi dei fiumi: infatti prima i 150 metri di vincolo partivano dal centro del corso d'acqua mentre nella nuova versione la tutela parte dai margini ed é pertanto più ampia".

Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Ugo Cappellacci, replicando da Olbia alle osservazioni sul piano paesaggistico regionale.