Allontanato da scuola perché ha il piercing. E' successo all'istituto Alberghiero di Arzachena dove la preside Fabiola Martini ha negato l'ingresso a uno studente 18enne, Mattia Carbini.

E per convincerlo, viste le sue resistenze, sono dovuti intervenire anche i carabinieri.

Le norme sull'abbigliamento e in generale sullo 'stile' da tenere a scuola sono fissate dal regolamento dell'istituto e la preside non ammette deroghe, ma il padre di Mattia non ci sta: "Queste regole sono fuori dai tempi e si configurano come una vera e propria discriminazione".