Se lo è aggiudicato l’azienda Abeltino-Filigheddu di Arzachena il premio di Coldiretti Sardegna e Nord Sardegna “Precursore nell’introduzione della razza bovina Charolaise in Sardegna e per il grandissimo contributo dato nel suo miglioramento genetico”.

A consegnarlo a Ozieri, nel corso della settima mostra regionale dei bovini da carne Charloiase e Limousine, è stato il direttore provinciale Ermanno Mazzetti che si è complimentato “Per il contributo prezioso dato per un settore ed una razza che stanno dando grosse soddisfazioni alla Gallura e alla Sardegna intera, come dimostrato dai tanti premi vinti nelle migliori manifestazioni nazionali e confermato anche dalla altissima qualità vista in mostra”.

L’Abeltino-Filigheddu ha anche conseguito ex aequo il secondo posto con l’allevamento di Luca Fele di Calangianus nella classifica generale riservata alle Charoliase. Il primo posto se l’è aggiudicato l’azienda Pittorru e Pileri di Calangianus.

Inoltre Luca Fele si è portato a casa il primo premio assoluto della mostra Charolaise. Nella categoria Limousine, invece, a prevalere è stata l’azienda agricola di Salvatore Fresi di Villanova Monteleone sia nell’assoluta che nella generale. In classifica generale, a Ozieri, dietro Fresi si sono classificati l’azienda di Salvatore Azara di Tempio e terzo l’azienda di Iolanda Simona Murreghile di Olbia.

“Nella due giorni di Ozieri abbiamo visto sfilare i migliori bovini Charolaise e Limousine della Sardegna – ha dichiarato il presidente di Coldiretti Nord Sardegna Battista Cualbu –, che sono ai vertici anche nazionali vista l’incetta di premi che facciamo in ogni mostra. E’ un settore in grande crescita al quale ogni anno dedichiamo un premio. Abbiamo sempre l’imbarazzo della scelta vista l’eccellenza degli allevatori. Anche quest’anno abbiamo premiato una azienda, Albeltino-Filigheddu, storica e all’avanguardia a cui vanno i nostri complimenti per ciò che ha fatto e per ciò che sta facendo. Ma i complimenti davvero vanno a tutti”.