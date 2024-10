L'onorificenza di "Mamuthone e Issohadore ad honorem" quest'anno sarà conferita all'attrice cagliaritana Caterina Murino, "fiera rappresentante della Sardegna nel mondo".

La quattordicesima cerimonia di consegna si terrà mercoledì 10 febbraio, alle 17, a Mamoiada (Nuoro), il paese delle antiche maschere di carnevale, e sarà organizzata quest'anno dal Comune di Mamoiada, con l'Associazione Pro Loco di Mamoiada, l'Associazione Culturale Atzeni, la Cooperativa Viseras e la Società Méskes Turismo. Il premio sarà consegnato in Municipio dal sindaco Luciano Barone, con delibera di consiglio riunito in seduta straordinaria.

Il riconoscimento, istituito dall'Amministrazione Comunale di Mamoiada a partire dal 2003, viene assegnato a personaggi eminenti che hanno reso grande il nome della Sardegna nel mondo, come una sorta di "cittadinanza onoraria" che richiama e rafforza l'orgoglio per le radici isolane: l'evento cade infatti in tempo di carnevale, momento dalla forte caratterizzazione identitaria per la comunità mamoiadina.

Prima di Caterina Murino sono stati insigniti del "Mamuthone e Issohadore ad honorem" Giovanni Lilliu, Francesco Cossiga, Giovanni Usai, Paolo Fresu, Maria Giacobbe, Gian Luigi Gessa, Pinuccio Sciola, Giovanni Maria Bellu, Gianfranco Zola, Bachisio Bandinu, Flavio Manzoni e Rossella Urru, Gli Operai di Ottana Polimeri.