Le premiazioni dei vincitori dell’edizione 2018 del Premio Letterario della Montagna “Montanaru” si svolgeranno a Desulo il 1 novembre dalle ore 17:00 presso la sala conferenze dell’Istituto Comprensivo.

Il programma prevede la premiazione dei vincitori da parte della commissione giudicatrice e la lettura degli elaborati più significativi, i saluti dell’assessora alla cultura di Desulo Antonella Frongia e l’intervento del sindaco di Desulo, Gigi Littarru. L’evento sarà arricchito dalla partecipazione del Trio Elikes: Pierluigi Manca al contrabbasso, Giampaolo Selloni al piano e Monica Corimbi, voce.

Presenta la manifestazione Lucia Cossu.

La commissione giudicatrice è composta da: Dott. Anthony Murony, in qualità di presidente della giuria; Ing. Giancarlo Casula; Prof.ssa Franca Marcialis; Prof. Francesco Casula, Prof.ssa Lucia Cossu e la Sig.ra Elettra Vidili.

I vincitori della sezione poesia sono: PRIMO PREMIO: Eliano Cau di Neoneli con la poesia Sa làntia ‘e sa vida.SECONDO PREMIO: Giovanni Piga di Nuoro con Ite apo a dassare…? Testamentu; TERZO PREMIO: Gino Farris di Nuoro con S’umbra mala (ispopulamentu). Menzione: Gonario Carta Brocca di Dorgali con De lughe riscatu chircande; Menzione: Sandro Chiappori di Cagliari con Bai limba; Menzione Andrea Columbano di Calangianus con Strau… mischinu.

I vincitori della sezione prosa sono: PRIMO PREMIO – Sandro Biccai di Sindia con Sas peleas de sa vida; SECONDO PREMIO: Ida Patta di Samugheo con Orrubiedda sa pudda iscaminada; TERZO PREMIO: Giovanni Chessa di Torpè con Contos de un òmine isperiende; Menzione: Salvatore Monni di Dorgali con Preide Chirigu; Menzione Eliano Cau di Neoneli con Bos incumando, fizos bonidade.

I vincitori della sezione sonetto in lingua sarda, nella variante desulesesono: PRIMO PREMIO - Sebastiano Michele Loddo con In memoria; SECONDO PREMIO: Anna Laura Floris con Adios; TERZO PREMIO: Angelo Floris con Arregodos e presente; Menzione: Giovanni Lai con Is tittasa; Menzione: Salvatore Frau con Bell’ibettu!