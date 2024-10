Premio di Poesia Sarda “SANT’ANTONI DE SU O’U” - 25^ edizione - lo bandisce la Biblioteca Comunale di Mamoiada.

Importante traguardo venticinquennale felicemente raggiunto dal Premio di Poesia Sarda " “SANT’ANTONI DE SU O’U” di Mamoiada. Quest'evento, piano piano, si è guadagnato la stima e la fiducia della miriade dei poeti che scrivono in tutte le varianti sarde. L'appuntamento è stato ed è sostenuto dall'Amministrazione Comunale pro tempore e da privati, sotto l'attenta regia della Biblioteca Comunale di Mamoiada e dal segretario - poeta del premio Salvatore Ladu.

Questo è il regolamento che disciplina il premio:

ART. 1 - Possono partecipare al concorso tutti quelli che compongono in lingua sarda.

ART. 2 - Le sezioni sono tre:

a) Poesia in Rima a tema libero, in cui sono gradite anche poesie satiriche: (massimo 40 versi).

b) Poesia a Versi Sciolti, a tema libero: (massimo 40 versi).

c) Prosa a Tema Libero: (massimo 30 righe dattiloscritte) riservata alla Scuola di Mamoiada, dalla 5^ Elementare alla 3^ Media.

ART. 3 - I concorrenti possono partecipare ad una sola sezione con una sola composizione.

ART. 4 - Le opere partecipanti alle varie sezioni dovranno essere inedite e mai premiate in altri concorsi.

ART, 5 - Le opere dovranno essere firmate solo con uno pseudonimo ed inviate in busta chiusa contenente oltre le composizioni anche un’altra busta chiusa in cui saranno riportati: nome, cognome, codice fiscale, pseudonimo ed indirizzo con eventuale recapito telefonico ed IBAN del conto corrente bancario del concorrente.

ART. 6 - Per ogni composizione dovrà essere specificata la sezione per cui si concorre.

ART. 7 - Le opere dovranno essere redatte a macchina, computer o fotocopiate in modo chiaro e leggibile ed inviate alla BIBLIOTECA COMUNALE DI MAMOIADA, P.zza Europa, 08024 Mamoiada, entro e non oltre il 5 Novembre in numero di 8 copie per composizione.

ART. 8 - Le opere resteranno di proprietà della Biblioteca la quale potrà usarle per un’eventuale pubblicazione.

ART. 9 - Alle opere verranno valutate da un’apposita giuria d’esperti. Il responso della giuria è insindacabile.

ART. 10 - I vincitori verranno avvisati in tempo utile per le premiazioni. In caso di assenza non motivata dei premiati alla relativa cerimonia, la Biblioteca si riserva di trattenere i premi e di precedere successivamente alla consegna agli stesi autori solamente dell’attestato e del libro. I premi non ritirati resteranno di proprietà della Biblioteca.

ART. 11 - Il mancato rispetto delle norme del presente bando, comporterà l’esclusione dal concorso.