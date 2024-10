Il premier Enrico Letta annuncia su twitter una delle 3 direttive decise da Palazzo Chigi.

"Abbiamo deciso di vendere tre dei dieci aerei di Stato, contiamo di ottenere un risparmio di circa 50 milioni di euro, assegnandoli alla Protezione Civile per rimettere in funzione tutta quella parte di flotta anti-incendio ridotta ai minimi dagli ultimi tagli".

Il premier Letta prosegue: "Esiste una flotta aerea della presidenza del Consiglio, usata per i voli di Stato, i voli blu. Negli ultimi tempi sono state varate 2 direttive, l'ultima a maggio, con delle regole stringenti per l'uso dei voli blu. Contiamo di poter dimezzare il numero di ore volate rispetto a 2-3 anni fa". Il premier aggiunge "È stato deciso un'ulteriore riduzione del 25 per cento delle macchine di servizio presso la presidenza del consiglio dei ministri".