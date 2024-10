Il premier Giuseppe Conte sarà questo pomeriggio a Cagliari per un incontro in Prefettura in Pizza Palazzo alle 15,30 per la presentazione delle modalità di avvio del programma di sviluppo del territorio, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che verrà attuato, attraverso un contratto istituzionale di sviluppo, da Invitalia, l'agenzia per lo sviluppo del Governo.

Parteciperanno all'iniziativa i Sindaci dei Comuni del territorio ed i Rappresentanti regionali e provinciali delle Associazioni di categoria del comparto economico.