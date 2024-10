Il prefetto di Nuoro Luca Rotondi ha fatto visita nella mattinata odierna al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, accolto dal comandante provinciale Antonio Giordano.

Nel corso della visita Rotondi ha incontrato i funzionari tecnici e tutto il personale operativo ed amministrativo del Comando provinciale e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria. Il comandante Giordano ha illustrato le dotazioni e le attività dei Vigili del Fuoco nuoresi, mettendo in risalto il forte legame esistente fra le unità da lui coordinate e il territorio provinciale, sottolineando le peculiarità di ogni singola componente professionale ed evidenziando i momenti più intensi e difficili dell'attività di soccorso di questi ultimi tempi.

Il prefetto nel suo intervento ha espresso apprezzamento per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ringraziando il personale del Comando per l’elevata professionalità ed il senso del dovere dimostrato in occasione dei vari eventi calamitosi che hanno interessato il territorio di competenza anche nell'ultimo periodo, a seguito l’incessante opera fornita alle comunità locali dovuta all’emergenza COVID-19 e ai gravi incendi verificatisi l’estate scorsa. Fra questi l'incendio del 23 agosto di “Su Berrinau” alle porte della città di Nuoro, del 24 agosto presso la frazione di Tanaunella nel comune di Budoni.

La visita ha consolidato la sinergia tra Prefettura e Comando Provinciale nell'ambito delle numerose problematiche da affrontare congiuntamente e finalizzate ad un sempre migliore servizio di soccorso nel territorio di competenza.